The Guardian: «Ливерпуль» не будет вести переговоры с «Аль-Иттихадом» о продаже Салаха
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Между представителями Салаха и «красными» был разговор по поводу его перехода в саудовский клуб, однако позиция английского клуба остаётся неизменной, сообщает The Guardian.
По информации СМИ, клуб планирует сделать предложение египтянину с рекордной зарплатой в лиге.
Таким образом, это предложение превысит зарплату нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, так как зарплата египтянина будет составлять более €90 млн, что сделает трансфер самым дорогим в истории Саудовской Аравии.
Ранее Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад».