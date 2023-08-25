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The Guardian: «Ливерпуль» не будет вести переговоры с «Аль-Иттихадом» о продаже Салаха

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Английский «Ливерпуль» отказывается вести переговоры с саудовским «Аль-Иттихадом» о продаже египетского нападающего Мохаммеда Салаха в текущее летнее трансферное окно.
The Guardian: «Ливерпуль» не будет вести переговоры с «Аль-Иттихадом» о продаже Салаха
  • Gettyimages.ru
  • © John Powell

Между представителями Салаха и «красными» был разговор по поводу его перехода в саудовский клуб, однако позиция английского клуба остаётся неизменной, сообщает The Guardian.

По информации СМИ, клуб планирует сделать предложение египтянину с рекордной зарплатой в лиге.

Таким образом, это предложение превысит зарплату нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, так как зарплата египтянина будет составлять более €90 млн, что сделает трансфер самым дорогим в истории Саудовской Аравии.

Ранее Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад».

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