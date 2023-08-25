beIN Sports: Салах дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад»
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Судьба трансфера зависит от того, сумеют ли договориться клубы, сообщает beIN Sports.
По информации СМИ, клуб планирует сделать предложение египтянину с рекордной зарплатой в лиге. Таким образом, это предложение превысит зарплату нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, так как зарплата египтянина будет составлять более €90 млн, что сделает трансфер самым дорогим в истории Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Салаху.