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beIN Sports: Салах дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад»

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Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах дал согласие на переход в саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад».
beIN Sports: Салах дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад»
  • Gettyimages.ru

Судьба трансфера зависит от того, сумеют ли договориться клубы, сообщает beIN Sports.

По информации СМИ, клуб планирует сделать предложение египтянину с рекордной зарплатой в лиге. Таким образом, это предложение превысит зарплату нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, так как зарплата египтянина будет составлять более €90 млн, что сделает трансфер самым дорогим в истории Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Салаху. 

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