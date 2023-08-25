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Салихова предложила кандидатуру Гончаренко в случае увольнения из «Спартака» Абаскаля

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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых в команду на его место нужно пригласить Виктора Гончаренко.
Салихова предложила кандидатуру Гончаренко в случае увольнения из «Спартака» Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«То, что сейчас происходит с Абаскалем — это только функционерская ошибка. Тренер — это не ребёнок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%. Молодых экспрессивных тренеров всегда штормит. Если не Гильермо, то Виктор Гончаренко», — цитирует Салихову Sport24.

Она также отметила, что с ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов.

46-летний белорусский специалист является наставником екатеринбургского «Урала», с которым подписал контракт в августе 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

Ранее агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос об игровом времени футболиста.

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