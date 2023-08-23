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Агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке»

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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос об игровом времени футболиста.
Агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Бальде в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Спартак» не отличился результативными действиями. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в €2,50 млн.

Ранее Пасторелло рассказал, почему его клиента нет в стартовой заявке на матч пятого тура с «Зенитом».

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