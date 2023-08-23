Агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке»
- Gettyimages.ru
«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».
Бальде в сезоне-2023/24 в трёх матчах за «Спартак» не отличился результативными действиями. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в €2,50 млн.
Ранее Пасторелло рассказал, почему его клиента нет в стартовой заявке на матч пятого тура с «Зенитом».