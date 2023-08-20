Агент Бальде: Кейта нет на матче с «Зенитом» по решению главного тренера

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, почему его клиента нет в стартовой заявке на матч пятого тура с «Зенитом».

РИА Новости