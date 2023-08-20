Агент Бальде: Кейта нет на матче с «Зенитом» по решению главного тренера
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«Почему Бальде нет на мачте с «Зенитом»? Решение главного тренера», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».
У «Спартака» появятся Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рыбчук, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, Промес, Соболев.
В составе «Зенита» с первых минут выйдут Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.
Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.
Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил шансы московского «Спартака» попасть в тройку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.