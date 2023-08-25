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Тренер «Зенита» Карминати назвал Фернандеса большим профессионалом с огромным опытом

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Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати рассказал об адаптации в невской команде бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Тренер «Зенита» Карминати назвал Фернандеса большим профессионалом с огромным опытом
  • РИА Новости

«Это большой профессионал с огромным опытом. Поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики. Но заметно, что Марио поступательно набирает обороты», — цитирует Карминати «Спорт-Экспресс»

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил трансфер Фернандеса в «Зенит».

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