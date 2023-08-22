Дзагоев — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Что думаю о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»? Хорошо знаю Марио: очень добрый парень. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохо. Было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА. Не зная подробностей, не берусь судить», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 года по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал своё мнение о бывшем защитнике команды Марио Фернандесе, который является игроком «Зенита».