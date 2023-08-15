Чалов: Фернандес остаётся легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал своё мнение о бывшем защитнике команды Марио Фернандесе, который является игроком «Зенита».

«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — цитирует Чалова «Чемпионат».

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон.

Ранее Сергей Семак ответил, доволен ли он формой Фернандеса.