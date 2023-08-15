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Чалов: Фернандес остаётся легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал своё мнение о бывшем защитнике команды Марио Фернандесе, который является игроком «Зенита».
Чалов: Фернандес остаётся легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — цитирует Чалова «Чемпионат».

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. 

Ранее Сергей Семак ответил, доволен ли он формой Фернандеса.

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