Чалов: Фернандес остаётся легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»
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«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — цитирует Чалова «Чемпионат».
«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон.
Ранее Сергей Семак ответил, доволен ли он формой Фернандеса.