Минеев: однажды в зоне СВО меня немного контузило, но всё обошлось

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что однажды во время обстрела позиций в зоне СВО украинскими войсками получил небольшую контузию.

«У меня была такая ситуация, когда рядом был прилёт, раздался взрыв и осколки разлетелись по сторонам. Буквально какие-то 15 сантиметров в сторону и мне могло бы прилететь в голову», — заявил Минеев РИА Новости.

12 августа стало известно, что Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо. Россиянин владел титулами чемпиона по версии организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее Минеев сообщил, что его гонорар за бой с Рафаэлем Карвальо превысит 10 млн рублей.