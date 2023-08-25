Вратарь «Маккаби» Перец перейдёт в «Баварию»

«Маккаби» из Тель-Авива и мюнхенская «Бавария» согласовали условия трансфера голкипера Даниэля Переца.

23-летний футболист станет игроком мюнхенской команды при условии успешного прохождения медицинского обследования, сообщается на официальном сайте израильского клуба.

Всего Перец провёл в составе «Маккаби» 106 матчей, 19 из которых в еврокубках. Также на его счету ещё 36 матчей за юношеские израильские сборные на уровнях U-17, U-18, U-19 и U-21.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Бенжамен Павар может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно.