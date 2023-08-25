Вратарь «Маккаби» Перец перейдёт в «Баварию»
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23-летний футболист станет игроком мюнхенской команды при условии успешного прохождения медицинского обследования, сообщается на официальном сайте израильского клуба.
Всего Перец провёл в составе «Маккаби» 106 матчей, 19 из которых в еврокубках. Также на его счету ещё 36 матчей за юношеские израильские сборные на уровнях U-17, U-18, U-19 и U-21.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Бенжамен Павар может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно.