Романо: «Интер» готов заплатить «Баварии» за Павара более €30 млн

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, немецкий клуб и окружение игрока проинформированы о намерениях руководства итальянской команды.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, игрок был исключён из числа неприкасаемых. Клуб рассчитывает получить за трансфер Павара около €40 млн и дополнительные выплаты.

Контракт защитника истекает в следующем году, поэтому руководство не готово бесплатно его отпускать.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам в ближайшие недели.