Романо: «Интер» готов заплатить «Баварии» за Павара более €30 млн
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, немецкий клуб и окружение игрока проинформированы о намерениях руководства итальянской команды.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, игрок был исключён из числа неприкасаемых. Клуб рассчитывает получить за трансфер Павара около €40 млн и дополнительные выплаты.
Контракт защитника истекает в следующем году, поэтому руководство не готово бесплатно его отпускать.
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам в ближайшие недели.