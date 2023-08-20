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Романо: «Интер» готов заплатить «Баварии» за Павара более €30 млн

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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, немецкий клуб и окружение игрока проинформированы о намерениях руководства итальянской команды.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, игрок был исключён из числа неприкасаемых. Клуб рассчитывает получить за трансфер Павара около €40 млн и дополнительные выплаты.

Контракт защитника истекает в следующем году, поэтому руководство не готово бесплатно его отпускать.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам в ближайшие недели.

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