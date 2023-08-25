Червиченко: «Зенит» быстрее «Спартака» станет 15-кратным чемпионом России

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что петербургский «Зенит» быстрее красно-белых выиграет 15 чемпионатов России по футболу.

«Зенит» будет первым. У «Спартака» предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у «Спартака» есть, но в клубе нет чемпионского управления. Там людей в руководство набирают со стороны», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, в «Зените» крепкий управленческий состав, который «совершает грамотные покупки».

«В этом чемпионате «Зенит» начал плохо, все начали говорить, что сезон потерян, а команда за пару туров выправила положение, обыграла «Спартак», — сказал Червиченко.

«Зенит» по итогам пяти туров с десятью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Спартак» (девять) располагается на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (13).

Столичный клуб десять раз выигрывал чемпионат России. В коллекции сине-бело-голубых девять титулов.

Ранее «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о трансфере нападающего Шамара Николсона.