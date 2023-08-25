Червиченко: «Зенит» быстрее «Спартака» станет 15-кратным чемпионом России
«Зенит» будет первым. У «Спартака» предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у «Спартака» есть, но в клубе нет чемпионского управления. Там людей в руководство набирают со стороны», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».
По его мнению, в «Зените» крепкий управленческий состав, который «совершает грамотные покупки».
«В этом чемпионате «Зенит» начал плохо, все начали говорить, что сезон потерян, а команда за пару туров выправила положение, обыграла «Спартак», — сказал Червиченко.
«Зенит» по итогам пяти туров с десятью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Спартак» (девять) располагается на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (13).
Столичный клуб десять раз выигрывал чемпионат России. В коллекции сине-бело-голубых девять титулов.
Ранее «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о трансфере нападающего Шамара Николсона.