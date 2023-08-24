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Соболев — о 50 голах за «Спартак»: это только начальная ступень

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал понять, что намерен забить как можно больше мячей за красно-белых в своей карьере.
Соболев — о 50 голах за «Спартак»: это только начальная ступень

«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России. Эта отметка в 50 мячей, уверен, только начальная ступень. Всё ещё впереди. Спасибо всем за поздравления», — написал Соболев в своём Telegram-канале.

Соболев забил 50 мячей за «Спартак» в 109 матчах. Юбилейный гол случился в игре пятого тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» (1:3).

Ранее сообщалось, что матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на стадионе «Фишт».

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