СЭ: матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на стадионе «Фишт»

Матч группового этапа Кубка России по футболу Кубка России «Сочи» — ЦСКА находится под вопросом из-за состояния поля на стадионе «Фишт».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра между командами запланирована на 30 августа. Следом, 16 сентября, состоится матч «Сочи» со «Спартаком» в рамках восьмого тура чемпионата России.

24 августа специальная комиссия РПЛ направилась в Сочи, чтобы проверить состояние поля на стадионе «Фишт». В Сочи уже идут осмотр газона и консультации специалистов.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ростову» в матче пятого тура чемпионата России.