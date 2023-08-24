Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций
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Футболист отметился в матче квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо». Он забил победный гол на 95-й минуте матча. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Бешикташа».
Ответный матч состоится 31 августа.
ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 21 августа.
По информации СМИ, футболист перешёл в турецкий клуб за €5 млн.
Ранее Зайнутдинов поблагодарил ЦСКА и болельщиков за поддержку после перехода в «Бешикташ».