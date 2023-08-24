Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций

Полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов забил гол в дебютном матче за «Бешикташ».

Футболист отметился в матче квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо». Он забил победный гол на 95-й минуте матча. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Бешикташа».

Ответный матч состоится 31 августа.

ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 21 августа.

По информации СМИ, футболист перешёл в турецкий клуб за €5 млн.

Ранее Зайнутдинов поблагодарил ЦСКА и болельщиков за поддержку после перехода в «Бешикташ».