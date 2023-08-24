«Норшелланн» забил пять безответных мячей «Партизану» в матче Лиги конференций

Датский «Норшелланн» на своём поле нанёс разгромное поражение сербскому «Партизану» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Игра на стадионе «Фарум Парк» в Фаруме завершилась со счётом 5:0 в пользу скандинавской команды.

Мячи забили Мартин Фресе (11-я минута), Маркус Ингвартсен (43-я, 68-я), Оливер Вилладсен (73-я), Михайло Илич (88-я).

Ответная встреча состоится в Белграде 31 августа.

Ранее главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал отсутствие российского полузащитника Магомеда Оздоева на матче отборочного этапа Лиги конференций.