«Норшелланн» забил пять безответных мячей «Партизану» в матче Лиги конференций
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Игра на стадионе «Фарум Парк» в Фаруме завершилась со счётом 5:0 в пользу скандинавской команды.
Мячи забили Мартин Фресе (11-я минута), Маркус Ингвартсен (43-я, 68-я), Оливер Вилладсен (73-я), Михайло Илич (88-я).
Ответная встреча состоится в Белграде 31 августа.
Ранее главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал отсутствие российского полузащитника Магомеда Оздоева на матче отборочного этапа Лиги конференций.