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«Норшелланн» забил пять безответных мячей «Партизану» в матче Лиги конференций

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Датский «Норшелланн» на своём поле нанёс разгромное поражение сербскому «Партизану» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.
«Норшелланн» забил пять безответных мячей «Партизану» в матче Лиги конференций
  • Gettyimages.ru
  • © Jan Christensen / FrontzoneSport

Игра на стадионе «Фарум Парк» в Фаруме завершилась со счётом 5:0 в пользу скандинавской команды.

Мячи забили Мартин Фресе (11-я минута), Маркус Ингвартсен (43-я, 68-я), Оливер Вилладсен (73-я), Михайло Илич (88-я).

Ответная встреча состоится в Белграде 31 августа.

Ранее главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал отсутствие российского полузащитника Магомеда Оздоева на матче отборочного этапа Лиги конференций.

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