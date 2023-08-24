ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
- РИА Новости
Игра на арене «Мегаспорта» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.
В составе победителей шайбы забросили Владислав Каменев (19-я и 25-я минуты), Михаил Григоренко (45-я). У проигравших отличились Владислав Михайлов (3-я) и Даниил Пыленков (36-я).
В Кубке мэра Москвы, помимо ЦСКА и «Динамо», также выступают московский «Спартак», подмосковный «Витязь», китайский «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур».
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что московский ЦСКА заметно усилился перед стартом в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.