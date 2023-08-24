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ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

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ЦСКА нанёс поражение «Динамо» в московском дерби в рамках матча группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею.
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
  • РИА Новости

Игра на арене «Мегаспорта» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Каменев (19-я и 25-я минуты), Михаил Григоренко (45-я). У проигравших отличились Владислав Михайлов (3-я) и Даниил Пыленков (36-я).

В Кубке мэра Москвы, помимо ЦСКА и «Динамо», также выступают московский «Спартак», подмосковный «Витязь», китайский «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что московский ЦСКА заметно усилился перед стартом в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

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