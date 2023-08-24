Плющев: ЦСКА провёл лучшую селекционную работу в межсезонье среди всех клубов КХЛ
«ЦСКА смог сохранить состав на 90%. Я оцениваю, что армейцы действительно провели лучшую селекцию. Они не брали массовостью, а взяли игроков точечно», — цитирует Плющева Legalbet.
По его мнению, ЦСКА сохранил тенденцию и психологию победителей, а также тот дух, который был в команде.
«Не отправляли куда-то по 15–20 человек и не заменяли их другими. Если там кто-то больше игроков набрал, чем ЦСКА, то это не значит, что они сделали лучше селекционную работу», — добавил Плющев.
ЦСКА в матче открытия нового сезона примет на своём льду казанский «Ак Барс» 1 сентября.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб с начала сезона.