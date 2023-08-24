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Анчелотти — о скандале с Рубиалесом: это не поведение президента федерации

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о скандале с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, который поцеловал футболистку женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.
Анчелотти — о скандале с Рубиалесом: это не поведение президента федерации
  • Gettyimages.ru

«Это очень деликатная тема. Такое поведение мне не понравилось. Это не поведение президента федерации», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо.

Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Рубиалес 25 августа подаст в отставку с поста президента RFEF.

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