Анчелотти — о скандале с Рубиалесом: это не поведение президента федерации
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«Это очень деликатная тема. Такое поведение мне не понравилось. Это не поведение президента федерации», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо.
Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее сообщалось, что Рубиалес 25 августа подаст в отставку с поста президента RFEF.