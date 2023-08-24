Костанца рассказал, что игроки «Реала» не хотели ни с кем разговаривать после проигрыша «Шерифу» в ЛЧ

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца, ранее выступавший за «Шериф», рассказал о победе над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов в 2021 году.

«Были самые сильные эмоции. Эйфория. Я был счастлив. Мы провели хороший матч. Думаю, большинство футболистов «Реала» вообще после этого не хотели ни с кем разговаривать», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу «Шерифа».

Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провёл за команду 35 матчей и забил пять мячей.

Ранее Фернандо Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.