Костанца рассказал, что игроки «Реала» не хотели ни с кем разговаривать после проигрыша «Шерифу» в ЛЧ
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«Были самые сильные эмоции. Эйфория. Я был счастлив. Мы провели хороший матч. Думаю, большинство футболистов «Реала» вообще после этого не хотели ни с кем разговаривать», — цитирует игрока «Матч ТВ».
Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу «Шерифа».
Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провёл за команду 35 матчей и забил пять мячей.
Ранее Фернандо Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.