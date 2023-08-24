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Тарасова заявила, что американские фигуристы продемонстрировали недоверие к CAS

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о запросе сборной США о присутствии на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой.
Тарасова заявила, что американские фигуристы продемонстрировали недоверие к CAS
  • РИА Новости

«Они что, CAS не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сборная США по фигурному катанию направила в CAS письмо с просьбой о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях, которые состоятся в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.

Ранее Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.

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