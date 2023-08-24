Тарасова заявила, что американские фигуристы продемонстрировали недоверие к CAS
- РИА Новости
«Они что, CAS не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Сборная США по фигурному катанию направила в CAS письмо с просьбой о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях, которые состоятся в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.
По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.
Ранее Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.