Тарасова заявила, что американские фигуристы продемонстрировали недоверие к CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о запросе сборной США о присутствии на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой.

«Они что, CAS не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сборная США по фигурному катанию направила в CAS письмо с просьбой о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях, которые состоятся в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.

Ранее Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.