Губерниев: я бы поехал в сборную на месте Миранчука и Головина

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука на сентябрьский сбор национальной команды России.

«Они одни из лучших футболистов в стране, и было бы странно их не вызывать. Естественно, принадлежность к сборной — это важная штука. Я бы на их месте поехал», — цитирует Губерниева Metaratings.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.