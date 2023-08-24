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Губерниев: я бы поехал в сборную на месте Миранчука и Головина

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука на сентябрьский сбор национальной команды России.
Губерниев: я бы поехал в сборную на месте Миранчука и Головина
  • Gettyimages.ru

«Они одни из лучших футболистов в стране, и было бы странно их не вызывать. Естественно, принадлежность к сборной — это важная штука. Я бы на их месте поехал», — цитирует Губерниева Metaratings.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.

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