Анчелотти: я на 100% исключаю подписание Мбаппе в это трансферное окно

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном подписании клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Нет, я на 100% исключаю это. Думаю, наш состав сформирован и игроки думают о сезоне», — цитирует Анчелотти Reuters.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0). Позднее стороны сумели договориться, и футболист был допущен в основной состав команды.

По информации СМИ, игрок хотел перейти в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выступит с заявлением по своему будущему после ближайшего матча ПСЖ.