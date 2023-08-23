Radio France: Мбаппе выступит с заявлением по своему будущему после ближайшего матча ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в скором времени выпустит заявление касаемо своего будущего.

По информации журналиста Бруно Саломон в подкасте на Radio France, игрок может выступить с заявлением о своём будущем 26 августа после матча третьего тура чемпионата Франции с «Лансом».

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее стороны сумели договориться, и футболист был допущен в основной состав команды.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ.