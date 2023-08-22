The Times: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ
По информации The Times, стороны долго вели переговоры и приближаются к компромиссу, чтобы продлить контракт.
Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Позднее стороны сумели договориться, и футболист был допущен в основной состав команды.
Ранее сообщалось, что «Реал» попробует подписать Мбаппе за €120 млн.