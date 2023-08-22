The Times: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

По информации The Times, стороны долго вели переговоры и приближаются к компромиссу, чтобы продлить контракт.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее стороны сумели договориться, и футболист был допущен в основной состав команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» попробует подписать Мбаппе за €120 млн.