Sport Bild: «Реал» попробует подписать Мбаппе за €120 млн

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, «Реал» планирует сделать предложение ПСЖ не раньше 29 или 30 августа — до завершения трансферного окна 1 сентября.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее стороны сумели договориться и игрок был допущен до основного состава команды.

Ранее в сеть попал дерзкий ответ Мбаппе после угроз президента ПСЖ.