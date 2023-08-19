В сеть попал дерзкий ответ Мбаппе после угроз президента ПСЖ
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По информации Onze Mondial, встреча между сторонами прошла 8 августа. В сеть попал отрывок этого разговора.
Глава сказал игроку: «Вот увидишь! Ты больше не будешь играть, мы не отступим».
На что футболист ответил ему: «Вот увидишь? А что я увижу? Вы будете единственным президентом, при котором я не буду играть».
Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Позднее стороны сумели договориться и игрок был допущен до основного состава команды.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике включит Мбаппе в заявку на матч ПСЖ с «Тулузой» в чемпионате Франции.