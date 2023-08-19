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В сеть попал дерзкий ответ Мбаппе после угроз президента ПСЖ

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Стали известны детали разговора между нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и владельцем клуба Нассером Аль-Хелаифи.
В сеть попал дерзкий ответ Мбаппе после угроз президента ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Paris Saint-Germain Football

По информации Onze Mondial, встреча между сторонами прошла 8 августа. В сеть попал отрывок этого разговора.

Глава сказал игроку: «Вот увидишь! Ты больше не будешь играть, мы не отступим».

На что футболист ответил ему: «Вот увидишь? А что я увижу? Вы будете единственным президентом, при котором я не буду играть».

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее стороны сумели договориться и игрок был допущен до основного состава команды.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике включит Мбаппе в заявку на матч ПСЖ с «Тулузой» в чемпионате Франции.

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