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Дешам: я бы продолжал вызывать Мбаппе в сборную Франции, даже если бы он не играл

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
Дешам: я бы продолжал вызывать Мбаппе в сборную Франции, даже если бы он не играл
  • Gettyimages.ru

«Мбаппе совсем не эгоистичный. Я бы продолжал вызывать его в сборную, даже если бы он не играл. Мы бы позаботились о том, чтобы найти решение. Ситуация была сложной, но нормализовалась. Тем лучше. Все вышли из ситуации победителями», — цитирует Дешама L’Equipe.

По информации журналиста Бруно Саломона в подкасте на Radio France, игрок может выступить с заявлением о своём будущем 26 августа после матча третьего тура чемпионата Франции с «Лансом».

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее стороны сумели договориться, и футболист был допущен в основной состав команды.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ.

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