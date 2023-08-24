Агент Головина: Саша всегда рад приезжать в сборную России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вызове хавбека в сборную России на сентябрьский сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов. Если попадёт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попали 36 футболистов.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее «Монако» с Головиным разгромил «Страсбург» в матче 2-го тура Лиги 1.