Узнать больше

Агент Головина: Саша всегда рад приезжать в сборную России

Короткая ссылка
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вызове хавбека в сборную России на сентябрьский сбор.
Агент Головина: Саша всегда рад приезжать в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов. Если попадёт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попали 36 футболистов.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее «Монако» с Головиным разгромил «Страсбург» в матче 2-го тура Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить