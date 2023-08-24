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Пловец из-за судороги не закончил дистанцию на фестивале университетского спорта

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Пловец из Афганистана Мир Абдул Варез Карими не смог закончить соревнования из-за судороги в рамках Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.
Пловец из-за судороги не закончил дистанцию на фестивале университетского спорта
  • Gettyimages.ru

«Во время заплыва у спортсмена из Афганистана свело ногу. Персонал Дворца водных видов спорта помог атлету выбраться из воды и оказал всю необходимую медицинскую помощь», — приводит слова пресс-службы турнира РИА Новости.

В пресс-службе турнира также сообщили, что на данный момент здоровью спортсмена ничто не угрожает.

Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Ранее стало известно, что Бородин выиграл золото в заплыве на 200 м комплексом на фестивале университетского спорта.

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