Павлюченко: надеюсь, Захарян будет прославлять российский футбол в Европе

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил переход хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Никаких прогнозов не дам по Захаряну. Это очень тонкий процесс — переезд в другую страну и в другой чемпионат. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футбол в Европе», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет заявлен на ближайший матч.