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Вайсфельд выразил удивление тем, что ЦСКА и «Филадельфия» не смогли прийти к договорённости по Федотову

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Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд удивился, что ЦСКА и «Филадельфия Флайерз» не смогли прийти к договорённости по голкиперу ЦСКА Ивану Федотову.
Вайсфельд выразил удивление тем, что ЦСКА и «Филадельфия» не смогли прийти к договорённости по Федотову
  • РИА Новости

«Для меня в данной ситуации загадка, почему ФХР вообще решила обратиться в IIHF. Я был сильно удивлён. Казалось, ЦСКА и «Филадельфия» уладят вопрос между собой. При этом «Флайерз» Иван сейчас не нужен — у них куча вратарей, и даже Алексей Колосов отправился в аренду. В моём понимании армейцы имели возможность связаться с коллегами из-за океана и спокойно всё обсудить. Они этого делать не стали. В таком случае, наверное, у них есть какие-то аргументы», — заявил Вайсфельд RT.

Ранее Вайсфельд прокомментировал ситуацию вокруг конфликта ЦСКА и IIHF из-за отстранения голкипера Ивана Федотова.

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