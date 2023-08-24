Узнать больше

Вайсфельд — о конфликте ЦСКА и IIHF из-за отстранения Федотова: армейцы понимают, какой туз имеют в рукаве

Короткая ссылка
Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию вокруг конфликта ЦСКА и IIHF из-за отстранения голкипера Ивана Федотова.

«Если ЦСКА поступает подобным образом, значит, наверное, имеет на это какие-то основания. Мы же не знаем всех нюансов. Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьёзные люди. Они понимают, какие козыри имеют в рукаве. И в любом случае, уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают. Только Игорь Есмантович может ответить на этот вопрос. Если клуб подал апелляцию, её могут удовлетворить. Для Федотова возможность выходить на лёд — в любом случае плюс. Если он пропустит ещё четыре месяца, на пользу ему это точно не пойдёт», — заявил Вайсфельд RT.

Ранее спортивный юрист рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить