Вайсфельд — о конфликте ЦСКА и IIHF из-за отстранения Федотова: армейцы понимают, какой туз имеют в рукаве

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию вокруг конфликта ЦСКА и IIHF из-за отстранения голкипера Ивана Федотова.

«Если ЦСКА поступает подобным образом, значит, наверное, имеет на это какие-то основания. Мы же не знаем всех нюансов. Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьёзные люди. Они понимают, какие козыри имеют в рукаве. И в любом случае, уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают. Только Игорь Есмантович может ответить на этот вопрос. Если клуб подал апелляцию, её могут удовлетворить. Для Федотова возможность выходить на лёд — в любом случае плюс. Если он пропустит ещё четыре месяца, на пользу ему это точно не пойдёт», — заявил Вайсфельд RT.

Ранее спортивный юрист рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова.