Спортивный юрист рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова

Спортивный юрист Валерий Федореев объяснил, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации голкипера Ивана Федотова.

«Поскольку IIHF признала контракт Федотова с «Филадельфией» действующим, соответственно, был наложен запрет на регистрацию в ЦСКА, а также дисквалификация сроком на четыре месяца. Если армейцы откажутся соблюдать требование, теоретически в отношении клуба способны ввести дополнительные санкции. Речь о довольно значительных штрафах, в том числе за каждый выход на лёд. Вполне могут снять и очки. Что куда важнее для коллектива: если он завоюет Кубок Гагарина, то рискует лишиться звания чемпиона России. Со своей стороны, ФХР обязана будет наказать ЦСКА, так как является членом IIHF и на неё распространяется действие всех регламентов.

На Федотова тоже могут наложить дополнительные аналогичные санкции: штраф и лишение медалей национального первенства. Тут он пострадает, как и клуб: раз ЦСКА оставят без титула, то и хоккеиста тоже», — заявил Федореев RT.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб с начала сезона.