Спортивный юрист: за отказ выполнять требования по Федотову ФХР могут исключить из состава IIHF

Спортивный юрист Валерий Федореев высказал мнение, что ФХР могут исключить из состава IIHF за отказ выполнять требования по голкиперу ЦСКА Ивану Федотову.

«Если ФХР откажется исполнять требования IIHF, это грозит исключением из числа её членов. Максимальный риск, который грозит в данной ситуации, — полное исключение из состава международной федерации. В таком случае Россия будет изолирована от всего мира, а сборная лишится возможности выступать на крупных турнирах, если случится чудо и ограничения отменят», — заявил Федореев RT.

Ранее Федореев рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова.