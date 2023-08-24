Спортивный юрист: за отказ выполнять требования по Федотову ФХР могут исключить из состава IIHF
- РИА Новости
«Если ФХР откажется исполнять требования IIHF, это грозит исключением из числа её членов. Максимальный риск, который грозит в данной ситуации, — полное исключение из состава международной федерации. В таком случае Россия будет изолирована от всего мира, а сборная лишится возможности выступать на крупных турнирах, если случится чудо и ограничения отменят», — заявил Федореев RT.
Ранее Федореев рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова.