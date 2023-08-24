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Спортивный юрист: за отказ выполнять требования по Федотову ФХР могут исключить из состава IIHF

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Спортивный юрист Валерий Федореев высказал мнение, что ФХР могут исключить из состава IIHF за отказ выполнять требования по голкиперу ЦСКА Ивану Федотову.
Спортивный юрист: за отказ выполнять требования по Федотову ФХР могут исключить из состава IIHF
  • РИА Новости

«Если ФХР откажется исполнять требования IIHF, это грозит исключением из числа её членов. Максимальный риск, который грозит в данной ситуации, — полное исключение из состава международной федерации. В таком случае Россия будет изолирована от всего мира, а сборная лишится возможности выступать на крупных турнирах, если случится чудо и ограничения отменят», — заявил Федореев RT.

Ранее Федореев рассказал, что грозит ЦСКА в случае несоблюдения дисквалификации Федотова.

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