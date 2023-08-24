Бальбуэна: был бы рад сыграть в составе сборной Парагвая против России

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что принял бы участие в матче между сборными Парагвая и России.

«Сейчас это сложно, тем более в этом году — в сентябре, октябре и ноябре у Парагвая игры отбора к чемпионату мира. Если будет время и возможности, то почему нет? Был бы рад сыграть в составе своей сборной против России», — цитирует Бальбуэну Sport24.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.