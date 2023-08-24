Глушаков: буду продолжать профессиональную футбольную карьеру

Бывший полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Денис Глушаков высказался о своей карьере.

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и всё. Трансферное окно ещё долго открыто. Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе. В любой момент готов усилить любую команду», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

19 июня «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Глушакова. Он выступал за нижегородцев во второй половине сезона. В составе клуба провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее Глушаков отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.