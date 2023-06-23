Глушаков — о Рианчо: тявкает там откуда-то, кукарекает

Полузащитник Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.

«Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил — хватит. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Приехал бы сюда — я бы ему щёлкнул разок», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Рианчо назвал игрока плохим и токсичным человеком.

С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее Глушаков рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».