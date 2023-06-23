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Глушаков — о Рианчо: тявкает там откуда-то, кукарекает

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Полузащитник Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.
Глушаков — о Рианчо: тявкает там откуда-то, кукарекает
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил — хватит. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Приехал бы сюда — я бы ему щёлкнул разок», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Рианчо назвал игрока плохим и токсичным человеком.

С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 

Ранее Глушаков рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».

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