Глушаков — о Рианчо: тявкает там откуда-то, кукарекает
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«Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил — хватит. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Приехал бы сюда — я бы ему щёлкнул разок», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
Рианчо назвал игрока плохим и токсичным человеком.
С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Ранее Глушаков рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».