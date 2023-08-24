Агент Барбоза: «Спартак» провёл хорошую работу на трансферном рынке

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о работе «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Спартак» провёл хорошую работу на рынке, в команду пришли хорошие футболисты. Думаю, все точно усилили команду. У «Спартака» один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство в этом сезоне», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Красно-белые в сезоне-2023/24 по итогам пяти туров набрали девять очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 20 августа «Спартак» на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».