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Агент Барбоза: «Спартак» провёл хорошую работу на трансферном рынке

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о работе «Спартака» в летнее трансферное окно.
Агент Барбоза: «Спартак» провёл хорошую работу на трансферном рынке
  • РИА Новости

«Спартак» провёл хорошую работу на рынке, в команду пришли хорошие футболисты. Думаю, все точно усилили команду. У «Спартака» один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство в этом сезоне», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Красно-белые в сезоне-2023/24 по итогам пяти туров набрали девять очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 20 августа «Спартак» на своём поле проиграл «Зениту» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».

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