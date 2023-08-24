Виролайнен — о смене спортивного гражданства: не ощущаю себя предательницей

Бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала смену спортивного гражданства.

«Я особенно не читаю соцсети, нет времени. Не знаю, что там говорили, что я «предательница» и так далее… Я себя таковой не ощущаю. Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился ещё один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать. Почему бы и нет?» — цитирует Виролайнен «Матч ТВ».

Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

Ранее тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев высказался о переходе спортсменки в сборную Финляндии.