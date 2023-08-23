В ПАОКе считают, что Оздоев не сыграет в матче Лиги конференций из-за отсутствия визы

В греческом ПАОКе сообщили, что российский полузащитник Магомед Оздоев, скорее всего, не сможет принять участие в матче отборочного этапа Лиги конференций УЕФА с шотландским «Хартс» из-за отсутствия британской визы.

«Магомед ещё не получил визу. Поэтому его участие в завтрашней игре кажется невозможным», — цитирует представителя пресс-службы клуба из Салоников ТАСС.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Матч между «Хартс» и ПАОКом пройдёт 24 августа в Эдинбурге. Ответная игра состоится 31 августа в Салониках.

Ранее Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.







