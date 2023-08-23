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2DROTS обыграл «Муром» и вышел в 1/64 финала Кубка России

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Московская команда Медийной футбольной лиги 2DROTS в гостях нанесла поражение «Мурому» в матче 1/128 финала плей-офф Кубка России.
2DROTS обыграл «Муром» и вышел в 1/64 финала Кубка России
  • РИА Новости

Игра на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме завершилась со счётом 3:1 в пользу столичной команды.

В составе победителей мячи забили Владислав Ослоновский (седьмая минута), Александр Степанов (36-я), Годфред Клуцей (83-я). У проигравших отличился Сергей Запалацкий (38-я).

Также 23 августа одержали победы курское «Динамо», «Уфа», «Луч-Энергия» из Владивостока, владивостокское «Динамо», «Калуга» и брянское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Амкал» проиграл «Текстильщику» по пенальти и вылетел из Кубка России.

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