«Амкал» проиграл «Текстильщику» по пенальти и вылетел из Кубка России

Медийный клуб «Амкал» проиграл «Текстильщику» на стадии 1/128 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча на стадионе «Текстильщик» завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказалась команда из Иваново (4:3).

На 49-й минуте у «Амкала» был удалён Евгений Маричев (прямая красная карточка).

Таким образом, «Амкал» закончил своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а «Текстильщик» прошёл в следующий раунд турнира.

Ранее сообщалось, что женская судейская бригада впервые обслужит матч Кубка России по футболу.