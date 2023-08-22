«Амкал» проиграл «Текстильщику» по пенальти и вылетел из Кубка России
- Gettyimages.ru
Встреча на стадионе «Текстильщик» завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказалась команда из Иваново (4:3).
На 49-й минуте у «Амкала» был удалён Евгений Маричев (прямая красная карточка).
Таким образом, «Амкал» закончил своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а «Текстильщик» прошёл в следующий раунд турнира.
Ранее сообщалось, что женская судейская бригада впервые обслужит матч Кубка России по футболу.