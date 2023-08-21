Женская судейская бригада впервые обслужит матч Кубка России по футболу

Стала известна бригада арбитров на матч Кубка России между «Чертаново» и «Динамо» Киров.

Как сообщается на официальном сайте РФС, матч второго раунда Пути регионов с участием «Чертаново» и кировского «Динамо» обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной.

Помогать ей будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным судьёй встречи назначена Анастасия Варфоломеева.

Игра пройдёт 23 августа в Москве. Начало — 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч пятого тура Кубка России по футболу «Динамо» — «Спартак» пройдёт 4 октября.