Узнать больше

Женская судейская бригада впервые обслужит матч Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Стала известна бригада арбитров на матч Кубка России между «Чертаново» и «Динамо» Киров.

Как сообщается на официальном сайте РФС, матч второго раунда Пути регионов с участием «Чертаново» и кировского «Динамо» обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной.

Помогать ей будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным судьёй встречи назначена Анастасия Варфоломеева.

Игра пройдёт 23 августа в Москве. Начало — 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч пятого тура Кубка России по футболу «Динамо» — «Спартак» пройдёт 4 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить