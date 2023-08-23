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Колосков: УЕФА никак не может влиять на выдачу виз отдельными странами

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никак не может повлиять на выдачу виз отдельными странами.

«УЕФА никак не может влиять на выдачу виз отдельными странами. Но поскольку, как уже говорилось, клубы обязуются выполнять все условия, в том числе по оформлению необходимых документов, они должны нести ответственность за то, что оппоненты лишаются своих ведущих игроков. Дальше уже УЕФА будет решать, насколько серьёзные санкции наложить на «Хартс». Как-то ещё решить данную проблему сложно. Не будут же они проводить матчи на нейтральных стадионах. Не нужно заниматься ерундой. Всё очень просто: Оздоеву не дали визу, ПАОК обжалует это», — заявил Колосков RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче британской визы Магомеду Оздоеву.

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