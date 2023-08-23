Колосков: УЕФА никак не может влиять на выдачу виз отдельными странами
«УЕФА никак не может влиять на выдачу виз отдельными странами. Но поскольку, как уже говорилось, клубы обязуются выполнять все условия, в том числе по оформлению необходимых документов, они должны нести ответственность за то, что оппоненты лишаются своих ведущих игроков. Дальше уже УЕФА будет решать, насколько серьёзные санкции наложить на «Хартс». Как-то ещё решить данную проблему сложно. Не будут же они проводить матчи на нейтральных стадионах. Не нужно заниматься ерундой. Всё очень просто: Оздоеву не дали визу, ПАОК обжалует это», — заявил Колосков RT.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче британской визы Магомеду Оздоеву.