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Журова считает, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче визы Оздоеву

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче британской визы Магомеду Оздоеву.
Журова считает, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче визы Оздоеву
  • РИА Новости

«Даже ещё 10—15 лет назад случались ситуации, когда нашим атлетам не давали визы в силу определённых причин. Потом они шли в суд и доказывали свою правоту. Но понятно, никаких компенсаций никому не выплачивали. По крайней мере, потом власти данных стран действовали аккуратнее. Спортсмены сетовали на то, что из-за их решений лишились возможности выиграть определённое соревнование. И ни одна спортивная федерация сделать ничего не может», — заявила Журова RT.

Она также предложила вспомнить 2012 год, когда Александра Лукашенко не пустили на Олимпийские игры в Лондоне, хотя он являлся главой НОК Белоруссии и получил аккредитацию от МОК.

«Что уж говорить про обычных футболистов. Не думаю, что попробуют судиться за свои права и пострадавшие клубы. Атлеты тут предоставлены сами себе. В лучшем случае они выиграют тяжбу через год, когда никому это уже будет не интересно», — добавила Журова.

Ранее Журова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

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