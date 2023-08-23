Журова считает, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче визы Оздоеву

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что ПАОК не будет обращаться в суд из-за отказа в выдаче британской визы Магомеду Оздоеву.

«Даже ещё 10—15 лет назад случались ситуации, когда нашим атлетам не давали визы в силу определённых причин. Потом они шли в суд и доказывали свою правоту. Но понятно, никаких компенсаций никому не выплачивали. По крайней мере, потом власти данных стран действовали аккуратнее. Спортсмены сетовали на то, что из-за их решений лишились возможности выиграть определённое соревнование. И ни одна спортивная федерация сделать ничего не может», — заявила Журова RT.

Она также предложила вспомнить 2012 год, когда Александра Лукашенко не пустили на Олимпийские игры в Лондоне, хотя он являлся главой НОК Белоруссии и получил аккредитацию от МОК.

«Что уж говорить про обычных футболистов. Не думаю, что попробуют судиться за свои права и пострадавшие клубы. Атлеты тут предоставлены сами себе. В лучшем случае они выиграют тяжбу через год, когда никому это уже будет не интересно», — добавила Журова.

Ранее Журова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.