Алаев: даже половина Вендела — высококлассный игрок

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе.

«Вендел — мастер. Даже половина Вендела — высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Когда в нашей лиге звёзды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады», — цитирует Алаева Sport24.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

20 августа бразильский игрок отметился дублем в матче со «Спартаком» (3:1).

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о игре Вендела.