Кобелев: Вендел — лидер «Зенита» и звезда РПЛ, на нём большая ответственность

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о игре хавбека «Зенита» Вендела.

«Вендел — звезда РПЛ, как и в прошлом году. В этом году, если наберёт форму, будет одним из лучших футболистов чемпионата. Является ли сейчас Вендел лидером? Да, на нём большая ответственность. Так как нет Кузяева, он должен держать все нити в середине поля», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

20 августа бразильский игрок отметился дублем в матче со «Спартаком» (3:1).

Ранее Иван Сергеев высказался о полузащитнике Венделе.