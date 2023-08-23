Агент Барбоза считает, что Карраскаль будет играть большую роль в «Динамо»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль сможет усилить московское «Динамо».

«Динамо» считает, что сможет с помощью Карраскаля усилиться, а у ЦСКА есть ещё другие варианты. Без сомнения, у бело-голубых есть большой интерес к Хорхе, он будет играть большую роль в команде», — цитирует Барбозу РИА Новости.

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло в соцсетях, стороны уже договорились о деталях сделки. Трансфер составит €6 млн плюс €2 млн в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что переход Карраскаля в «Динамо» станет выгодным соглашением для обоих клубов.