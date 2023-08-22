Агент Сафонов: ЦСКА и «Динамо» получат выгоду от перехода футболиста Карраскаля

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что переход колумбийского футболиста московского ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо» станет выгодным соглашением для обоих клубов.

«На мой взгляд, Карраскаль — игрок очень высокого класса. Просто у них с Федотовым не сложились отношения. Хорхе адаптирован к России, поэтому для «Динамо» это хороший вариант. Для двух клубов это взаимовыгодное соглашение», — цитирует Сафонова РИА Новости.

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло в соцсетях, стороны уже договорились о деталях сделки. Трансфер составит €6 млн плюс €2 млн в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее «Динамо» согласовало трансфер Карраскаля из ЦСКА.