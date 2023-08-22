Узнать больше

Агент Сафонов: ЦСКА и «Динамо» получат выгоду от перехода футболиста Карраскаля

Короткая ссылка
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что переход колумбийского футболиста московского ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо» станет выгодным соглашением для обоих клубов.
Агент Сафонов: ЦСКА и «Динамо» получат выгоду от перехода футболиста Карраскаля
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Карраскаль — игрок очень высокого класса. Просто у них с Федотовым не сложились отношения. Хорхе адаптирован к России, поэтому для «Динамо» это хороший вариант. Для двух клубов это взаимовыгодное соглашение», — цитирует Сафонова РИА Новости

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло в соцсетях, стороны уже договорились о деталях сделки. Трансфер составит €6 млн плюс €2 млн в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее «Динамо» согласовало трансфер Карраскаля из ЦСКА. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить